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Последствия российского авиаудара, фото: Херсонская ОВА
Рашисты ударили управляемыми авиабомбами по селу на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n183268-rashisty-udarili-upravlyaemymi-aviabombami-po-selu-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
Російська авіація продовжує обстрілювати село Станіслав на Херсонщині.
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Ворог вночі завдав удару по селу керованими авіабомбами. Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Через нічний удар керованими авіабомбами у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі. На щастя, мирні люди не постраждали, — вказано в повідомленні.
На Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь» повідомляється, що авіаудар було завдано чотирма бомбами КАБ-500 — коригованими авіабомбами калібром 500 кг.
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