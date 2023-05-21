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Рашисты продолжают атаковать Украину дронами типа «Шахед», фото: ZN.ua

Рашисты ночью атаковали Днепропетровщину дронами, все сбиты

21 мая 2023, 09:31
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 травня, вкотре атакували Україну безпілотниками.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці повітряного командування «Схід».

Зазначається, що цієї ночі:

  • силами та засобами повітряного командування «Схід» знищено два «шахеди» та «Орлан-30» на Дніпропетровщині;
  • один БПЛА ворога збито зі стрілецької зброї на Донеччині.

У Дніпропетровській ОВА зазначають, що решта ночі в регіоні минула спокійно, без обстрілів. Проте вранці агресор вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих немає, наслідки атаки уточнюються.

Источник: Ракурс


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