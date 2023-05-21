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Защитники Украины ликвидировали более 203 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

730 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

21 мая 2023, 08:53
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 203 тис. 160 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 730 осіб.


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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 783 танки;
  • 7 тис. 398 бойових броньованих машин;
  • 3 тис. 258 одиниць артилерійських систем;
  • 564 одиниці РСЗВ;
  • 327 одиниць засобів ППО;
  • 308 літаків;
  • 294 гелікоптери;
  • 2 тис. 822 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 11 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 115 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 425 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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