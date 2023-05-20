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Уничтожение российской техники, скриншот видео

4 БМП и танк — уничтоженные российские цели показали спецназовцы СБУ (ФОТО)

20 мая 2023, 14:05
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Спецпризначенці підрозділу «Білий вовк» за тиждень знищили ще 10 російських цілей.


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Про це сьогодні, 20 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що за цей тиждень бійці СБУ додали до статистики ворожих втрат:

  • танк;
  • чотири БМП;
  • два бронеавтомобілі;
  • дві будівлі з особовим складом противника;
  • вантажівку з боєприпасами.

Наші воїни ні на мить не припиняють відстежувати та «мінусувати» окупантів, — наголошують в СБУ.

Источник: Ракурс


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