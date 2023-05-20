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Спецпризначенці підрозділу «Білий вовк» за тиждень знищили ще 10 російських цілей.
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Про це сьогодні, 20 травня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що за цей тиждень бійці СБУ додали до статистики ворожих втрат:
- танк;
- чотири БМП;
- два бронеавтомобілі;
- дві будівлі з особовим складом противника;
- вантажівку з боєприпасами.
Наші воїни ні на мить не припиняють відстежувати та «мінусувати» окупантів, — наголошують в СБУ.
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