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4 БМП та танк — знищені російські цілі показали спецпризначенці СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183235-4-bmp-ta-tank-znyscheni-rosiyski-cili-pokazaly-specpryznachenci-sbu-foto.htmlРакурс
Спецпризначенці підрозділу «Білий вовк» за тиждень знищили ще 10 російських цілей.
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Про це сьогодні, 20 травня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що за цей тиждень бійці СБУ додали до статистики ворожих втрат:
- танк;
- чотири БМП;
- два бронеавтомобілі;
- дві будівлі з особовим складом противника;
- вантажівку з боєприпасами.
Наші воїни ні на мить не припиняють відстежувати та «мінусувати» окупантів, — наголошують в СБУ.
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