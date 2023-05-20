Знищення російської техніки, скріншот відео

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Ракурс

Спецпризначенці підрозділу «Білий вовк» за тиждень знищили ще 10 російських цілей.

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Про це сьогодні, 20 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що за цей тиждень бійці СБУ додали до статистики ворожих втрат:

танк;

чотири БМП;

два бронеавтомобілі;

дві будівлі з особовим складом противника;

вантажівку з боєприпасами.