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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

4 БМП та танк — знищені російські цілі показали спецпризначенці СБУ (ФОТО)

20 тра 2023, 14:05
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Спецпризначенці підрозділу «Білий вовк» за тиждень знищили ще 10 російських цілей.


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Про це сьогодні, 20 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що за цей тиждень бійці СБУ додали до статистики ворожих втрат:

  • танк;
  • чотири БМП;
  • два бронеавтомобілі;
  • дві будівлі з особовим складом противника;
  • вантажівку з боєприпасами.

Наші воїни ні на мить не припиняють відстежувати та «мінусувати» окупантів, — наголошують в СБУ.

Джерело: Ракурс


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