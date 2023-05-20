Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ знищили вже понад 202 тис. російських загарбників, фото: Генштаб ЗСУ

670 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

20 тра 2023, 08:56
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 202 тис. 430 рашистів.


.

За минулу добу цей показник зріс на 670 осіб. Про це сьогодні, 20 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 781 танк;
  • 7 тис. 382 бойові броньовані машини;
  • 3 тис. 229 одиниць артилерійських систем;
  • 564 одиниці РСЗВ;
  • 325 одиниць засобів ППО;
  • 308 літаків;
  • 294 гелікоптери;
  • 2 тис. 801 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 11 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 423 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів