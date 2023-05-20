ЗСУ знищили вже понад 202 тис. російських загарбників, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183225-670-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 202 тис. 430 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 670 осіб. Про це сьогодні, 20 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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