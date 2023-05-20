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ВСУ уничтожили уже более 202 тыс. российских захватчиков, фото: Генштаб ВСУ

670 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

20 мая 2023, 08:56
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 202 тис. 430 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 670 осіб. Про це сьогодні, 20 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 781 танк;
  • 7 тис. 382 бойові броньовані машини;
  • 3 тис. 229 одиниць артилерійських систем;
  • 564 одиниці РСЗВ;
  • 325 одиниць засобів ППО;
  • 308 літаків;
  • 294 гелікоптери;
  • 2 тис. 801 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 11 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 423 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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