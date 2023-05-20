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ВСУ уничтожили уже более 202 тыс. российских захватчиков, фото: Генштаб ВСУ
670 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n183225-670-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 202 тис. 430 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 670 осіб. Про це сьогодні, 20 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 781 танк;
- 7 тис. 382 бойові броньовані машини;
- 3 тис. 229 одиниць артилерійських систем;
- 564 одиниці РСЗВ;
- 325 одиниць засобів ППО;
- 308 літаків;
- 294 гелікоптери;
- 2 тис. 801 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 11 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 423 одиниці спеціальної техніки.
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