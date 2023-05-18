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Ракурс
Дрон-камикадзе ВСУ ярко припарковался на фургон с оккупантами

Дрон-камикадзе ВСУ ярко припарковался на фургон с оккупантами (ВИДЕО)

18 мая 2023, 20:40
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Дрон-камікадзе «Пегас» уразив фургон з російськими окупантами на Бахмутському напрямку.


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Відеозапис роботи операторів безпілотників Збройних сил України 18 травня оприлюднили у соцмережах.

Мінуснули фургон з окупантами на околицях Бахмута, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ».

Источник: Ракурс


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