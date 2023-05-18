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Дрон-камікадзе ЗСУ вибухово припаркувався на фургон з окупантами
Дрон-камікадзе ЗСУ вибухово припаркувався на фургон з окупантами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183181-dron-kamikadze-zsu-vybuhovo-pryparkuvavsya-na-furgon-z-okupantamy-video.htmlРакурс
Дрон-камікадзе «Пегас» уразив фургон з російськими окупантами на Бахмутському напрямку.
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Відеозапис роботи операторів безпілотників Збройних сил України 18 травня оприлюднили у соцмережах.
Мінуснули фургон з окупантами на околицях Бахмута, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ».
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