Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дрон-камікадзе ЗСУ вибухово припаркувався на фургон з окупантами

Дрон-камікадзе ЗСУ вибухово припаркувався на фургон з окупантами (ВІДЕО)

18 тра 2023, 20:40
999

Дрон-камікадзе «Пегас» уразив фургон з російськими окупантами на Бахмутському напрямку.


.

Відеозапис роботи операторів безпілотників Збройних сил України 18 травня оприлюднили у соцмережах.

Мінуснули фургон з окупантами на околицях Бахмута, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів