Рашисти вночі атакували Дніпропетровщину дронами, усі збито

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти продовжують атакувати Україну дронами типу «Шахед», фото: ZN.ua
Рашисти вночі атакували Дніпропетровщину дронами, усі збитоhttps://racurs.ua/ua/n183260-rashysty-vnochi-atakuvaly-dnipropetrovschynu-dronamy-usi-zbyto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 травня, вкотре атакували Україну безпілотниками.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці повітряного командування «Схід».
Зазначається, що цієї ночі:
- силами та засобами повітряного командування «Схід» знищено два «шахеди» та «Орлан-30» на Дніпропетровщині;
- один БПЛА ворога збито зі стрілецької зброї на Донеччині.
У Дніпропетровській ОВА зазначають, що решта ночі в регіоні минула спокійно, без обстрілів. Проте вранці агресор вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих немає, наслідки атаки уточнюються.
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...