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Ракурс
Рашисти продовжують атакувати Україну дронами типу «Шахед», фото: ZN.ua

Рашисти вночі атакували Дніпропетровщину дронами, усі збито

21 тра 2023, 09:31
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 травня, вкотре атакували Україну безпілотниками.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці повітряного командування «Схід».

Зазначається, що цієї ночі:

  • силами та засобами повітряного командування «Схід» знищено два «шахеди» та «Орлан-30» на Дніпропетровщині;
  • один БПЛА ворога збито зі стрілецької зброї на Донеччині.

У Дніпропетровській ОВА зазначають, що решта ночі в регіоні минула спокійно, без обстрілів. Проте вранці агресор вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих немає, наслідки атаки уточнюються.

Джерело: Ракурс


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