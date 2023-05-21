Рашисти вночі атакували Дніпропетровщину дронами, усі збито

Рашисти продовжують атакувати Україну дронами типу «Шахед», фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n183260-rashysty-vnochi-atakuvaly-dnipropetrovschynu-dronamy-usi-zbyto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 травня, вкотре атакували Україну безпілотниками.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці повітряного командування «Схід».

Зазначається, що цієї ночі:

силами та засобами повітряного командування «Схід» знищено два «шахеди» та «Орлан-30» на Дніпропетровщині;

один БПЛА ворога збито зі стрілецької зброї на Донеччині.

У Дніпропетровській ОВА зазначають, що решта ночі в регіоні минула спокійно, без обстрілів. Проте вранці агресор вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих немає, наслідки атаки уточнюються.