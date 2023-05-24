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СБУ за допомогою дронів знищила низку техніки ворога. Фото: Генштаб
СБУ за допомогою дронів завдала ударів по техніці росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183384-sbu-za-dopomogou-droniv-zavdala-udariv-po-tehnici-rosiyan-video.htmlРакурс
Служба безпеки України майстерно нищить російських ворогів на фронті.
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Зокрема, свій професіоналізм вже не вперше демонструє Центр спеціальних операцій «Альфа». Зокрема, ефективних ударів по ворогу завдають дронами-камікадзе оператори спецслужби. Про це 24 травня повідомив прес-центр СБ України у Facebook.
Специ оприлюднили відео влучань БПЛА по тяжкій броньованій техніці, вантажівки з піхотою та боєприпасами. Був знищений навіть ворожий безпілотник.
Це лише невелика частина роботи наших воїнів. To be continued… — наголосили в спецслужбі.
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив відео того, як спецпризначенці за допомогою дрона-камікадзе «Пегас» знищили російський безпілотник, яким окупанти коригували обстріли на Бахмутському напрямку.
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