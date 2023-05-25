В россии нашли неразорвавшуюся авиабомбу - такая же в апреле выпала из бомбардировщика на Белгород

https://racurs.ua/n183402-v-rf-nashli-nerazorvavshuusya-aviabombu-takaya-je-v-aprele-vypala-iz-bombardirovschika-na-belgorod.html

Ракурс

У Білгородській області росії біля села Калініне Яковлівського району знайшли авіабомбу ФАБ-500, що не розірвалася.

.

Про це 25 травня повідомляють Baza, Mash і Shot з посиланням на власні джерела.

Бомбу, пише Baza, було знайдено увечері 24 травня за 300 м від вулиці Зелена. За версією Mash, бомбу знайшли під час роботи в полі. Навколо місця, де знайшли снаряд, виставлено оточення.

Нагадаємо, що 20 квітня дві бомби ФАБ-500 впали на Білгород з бомбардувальника, що пролітав над містом. Було пошкоджено житлові будинки та автомобілі, повалено стовпи лінії електропередачі, постраждали, за даними місцевої влади, троє мешканців. У Міноборони рф пояснили те, що сталося «нештатним сходом» боєприпасу.