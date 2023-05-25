За атакой дронов на Кремль может стоять Украина - NYT

https://racurs.ua/n183403-za-atakoy-dronov-na-kreml-mojet-stoyat-ukraina-nyt.html

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У Вашингтоні вважають, що за атакою безпілотників на Кремль, яка сталася на початку травня, може стояти Україна.

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Про це пише New York Times з посиланням на джерела в Білому домі.

Такі висновки зробила американська розвідка на основі перехоплень повідомлень російської та української сторін.

Спочатку деякі американські чиновники розглядали атаку на Кремль як інсценування Москви, покликане призвести до ескалації конфлікту. Проте потім США перехопили повідомлення, у яких російські офіційні особи обговорювали інцидент та результати попереднього розслідування. Як виявилося, російська влада була здивована атакою безпілотника і звинувачувала Україну.

Аналогічно з’ясувалося, що деякі українські чиновники схильні вважати атаку на Кремль справою рук їхньої країни, пише NYT. Джерела США підкреслюють, що висновки американської розвідки — лише припущення. Достатніх даних щодо причетності України немає.

Видання нагадує, що США — найбільший у світі постачальник озброєнь в Україні та подібні інциденти дуже турбують адміністрацію Джо Байдена. У Білому домі побоюються, що вони можуть дати росії привід поширити війну за межі України.

Наразі США також вивчають обставини вторгнення проукраїнських російських диверсійних груп у Білгородську область, що сталося цього тижня.

Американські чиновники вважають, що це також могло бути акцією, спланованою у Києві, попри те, що відповідальність за неї взяли на себе добровільні угруповання росіян.

Раніше у США припускали також, що Україна причетна до вбивства Дарії Дугіної — доньки російського ідеолога війни Олександра Дугіна. Її підірвали в автомобілі у серпні 2022 року, нагадує NYT.

Українська влада офіційно не брала на себе відповідальність за ці атаки.