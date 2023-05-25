Ракурсhttps://racurs.ua/
Прокуратура обжалует приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
Прокуратура обжалует приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявоваhttps://racurs.ua/n183404-prokuratura-objaluet-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-5-letnego-kirilla-tlyavova.htmlРакурс
Прокуратура оскаржуватиме вирок суду у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова.
.
Нагадаємо, Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд 25 травня 2023 року ухвалив вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі.
Як писав «Ракурс» одного екс-поліцейського засуджено до чотрьох років ув’язнення, іншого — звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки, ще двох фігурантів — виправдано.
Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.
В Офісі генпрокуратури сказали, що ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку.
Прокурори нагадали, що у травні 2019 року в місті Переяслав засуджені сьогодні чоловіки перебували на ґанок домоволодіння одного з підозрюваних. Звідти вони неодноразово здійснювали постріли по заздалегідь розставлених ними мішенях. Вони нехтували тим, що місце ураження кулями є громадським місцем, де могли перебувати інші особи.
Одна з куль, випущених по умовній мішені, влучила в голову 5-річного хлопчика, який в той час гуляв на вулиці з однолітками. Від отриманого поранення дитина померла в лікарні.
Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ДБР.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...