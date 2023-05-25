Прокуратура оскаржить вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова

https://racurs.ua/ua/n183404-prokuratura-oskarjyt-vyrok-u-spravi-pro-vbyvstvo-5-richnogo-kyryla-tlyavova.html

Ракурс

Прокуратура оскаржуватиме вирок суду у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова.

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Нагадаємо, Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд 25 травня 2023 року ухвалив вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі.

Як писав «Ракурс» одного екс-поліцейського засуджено до чотрьох років ув’язнення, іншого — звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки, ще двох фігурантів — виправдано.

Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

В Офісі генпрокуратури сказали, що ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку.

Прокурори нагадали, що у травні 2019 року в місті Переяслав засуджені сьогодні чоловіки перебували на ґанок домоволодіння одного з підозрюваних. Звідти вони неодноразово здійснювали постріли по заздалегідь розставлених ними мішенях. Вони нехтували тим, що місце ураження кулями є громадським місцем, де могли перебувати інші особи.

Одна з куль, випущених по умовній мішені, влучила в голову 5-річного хлопчика, який в той час гуляв на вулиці з однолітками. Від отриманого поранення дитина померла в лікарні.

Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ДБР.