У Переяславі оголосили вирок у справі про вбивство пʼятирічного Кирила Тлявова

Фото: Ганна Мамонова / «Бабель»

https://racurs.ua/ua/n183397-u-pereyaslavi-ogolosyly-vyrok-u-spravi-pro-vbyvstvo-p-yatyrichnogo-kyryla-tlyavova.html

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Переяславський міський суд виніс вироки у справі про резонансне вбивство пʼятирічного Кирила Тлявова.

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«Суспільне» пише, що екс-поліцейський Іван Приходько отримав чотири роки ув’язнення за вбивство через необережність.

Екс-поліцейський Володимир Петровець звільнений від покарання з випробувальним терміном на два роки.

Станіслава Петровця і Дмитра Кривошея суд виправдав.

На користь родини Тлявових із Приходька суд наказав стягнути понад один мільйон гривень.

Кирило Тлявов загинув 31 травня 2019 року неподалік свого будинку в Переяславі. Йому в голову влучила куля. Того дня поруч по мішенях із гвинтівки стріляли двоє місцевих поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець, неповнолітній син Петровця Станіслав та їхній друг Дмитро Кривошей.

Усіх, окрім Приходька, звинуватили в хуліганстві, його — у ненавмисному вбивстві дитини.

Розгляд справи вбивства п’ятирічного Кирила Тлявова тривав чотири роки — у справі провели понад 30 експертиз, допитів та слідчих експериментів.