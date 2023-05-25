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Ракурс
Военные показали кадры охоты "Гепарда" на "шахедов"

Военные показали кадры охоты «Гепарда» на «шахедов» этой ночью (ВИДЕО)

25 мая 2023, 11:31
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Цієї ночі атаку «шахедів» на Київ відбивали зокрема німецькою самохідною зенітною установкою «Гепард».


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Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заїхав подякувати нашим хлопцям, які озброєні установкою «Гепард» та виконують завдання з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні".

У відео, оприлюдненому на Фейсбук-сторінці Об'єднаних сил, показали кадри полювання «Гепарда» на «шахедів».

До відбиття атаки на Україну у ніч проти 25 травня залучалися як підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація протиповітряних сил ЗС України, так і мобільні вогневі групи протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.

Источник: Ракурс


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