Військові показали кадри полювання "Гепарда" на "шахедів" цієї ночі (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n183406-viyskovi-pokazaly-kadry-poluvannya-geparda-na-shahediv-ciieyi-nochi-video.html

Ракурс

Цієї ночі атаку «шахедів» на Київ відбивали зокрема німецькою самохідною зенітною установкою «Гепард».

.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заїхав подякувати нашим хлопцям, які озброєні установкою «Гепард» та виконують завдання з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні".

У відео, оприлюдненому на Фейсбук-сторінці Об'єднаних сил, показали кадри полювання «Гепарда» на «шахедів».

До відбиття атаки на Україну у ніч проти 25 травня залучалися як підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація протиповітряних сил ЗС України, так і мобільні вогневі групи протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.