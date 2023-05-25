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Військові показали кадри полювання "Гепарда" на "шахедів" цієї ночі (ВІДЕО)
Військові показали кадри полювання «Гепарда» на «шахедів» цієї ночі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183406-viyskovi-pokazaly-kadry-poluvannya-geparda-na-shahediv-ciieyi-nochi-video.htmlРакурс
Цієї ночі атаку «шахедів» на Київ відбивали зокрема німецькою самохідною зенітною установкою «Гепард».
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Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заїхав подякувати нашим хлопцям, які озброєні установкою «Гепард» та виконують завдання з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні".
У відео, оприлюдненому на Фейсбук-сторінці Об'єднаних сил, показали кадри полювання «Гепарда» на «шахедів».
До відбиття атаки на Україну у ніч проти 25 травня залучалися як підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація протиповітряних сил ЗС України, так і мобільні вогневі групи протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.
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