рф і білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в РБ

https://racurs.ua/ua/n183405-rf-i-bilorus-pidpysaly-dokument-pro-rozmischennya-taktychnoyi-yadernoyi-zbroyi-knopka-bude.html

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Глави Міноборони рф та білорусі підписали документи щодо нестратегічної ядерної зброї рф у рб. Утім, росія буде контролювати ядерну зброю, яку поставить режиму самопроголошеного президента олександра лукашенка.

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Сьогодні міністр оборони рф сергій шойгу прилетів до Мінська. Тут відбудеться засідання Ради Міністрів оборони ОДКБ.

Перед цим заходом зустрілися міністри оборони росії та білорусі. шойгу і віктор хренін підписали документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі у білорусі.

росія не передає республіці білорусь ядерну зброю: контроль над нею та рішення про застосування залишається за російською стороною, — сказав у присутності пропагандистських ЗМІ шойгу на зустрічі.

За словами глави Міноборони білорусії хреніна, розміщення нестратегічної ядерної зброї стало «відповіддю на агресивну політику недружніх країн».

Раніше у Москві та Мінську розповідали, що в рамках військового та військово-технічного співробітництва між країнами вжито заходів щодо «нарощування бойового потенціалу регіонального угруповання військ, у тому числі оснащення новими сучасними зразками озброєння, такими як оперативно-тактичний ракетний комплекс „Іскандер-М“, зенітною ракетною системою С-400».

Крім того, московити провели переобладнання літаків Су-25 із можливістю застосування авіаційних засобів ураження в ядерному обладнанні. Військовослужбовці республіки білорусь пройшли навчання на полігонах росії та здобули практичні навички в експлуатації штурмовиків.