Украина вернула из плена 106 бойцов, сражавшихся у Бахмута

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Ракурс

Україна повернула з полону 106 бійців.

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Про це повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, на батьківщину повернуться вісім офіцерів та 98 солдатів та сержантів. Усі повернуті билися на Бахмутському напрямі.

Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогові наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен із них — герой нашої держави, — заявив Єрмак.

Він уточнив, що повернення полонених — одне з ключових завдань, поставлених президентом України Координаційному штабу поводження з військовополоненими.

68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.

Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

Щонайменше сім врятованих Оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому — 21 рік.

Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2 тис. 430 осіб, серед них є 139 цивільних.