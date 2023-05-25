Нацгвардия заявила об успехах бойцов на двух флангах Бахмута. Фото: НГУ

https://racurs.ua/n183419-nacgvardiya-zayavila-ob-uspehah-boycov-na-dvuh-flangah-bahmuta.html

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Бої на Бахмутському напрямку досі тривають, а українські військові мають успіхи під час просування на північному та південному флангах Бахмуту.

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Бійці Національної гвардії на цьому напрямку продовжують вести повітряну та радіоелектронну розвідки для виявлення районів скупчення живої сили та техніки росіян. Ці дані допомагають військовим знищувати радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби окупантів. Таким чином НГУ допомагає іншим підрозділам захисників. Про це представник Нацгвардії полковник Микола Уршалович 25 травня заявив під час брифінгу.

За його словами, нацгвардійці на Лиманському напрямку утримували передній край оборони в районі Серебрянського лісництва. А на Сіверському напрямку бійці штурмували позиції загарбників на підступах до східної околиці Білогорівки.

Нагадаємо, в Міноборони заявляли, що Сили оборони контролюють околиці Бахмуту в південно-західній частині, у районі «Літак». На Бахмутському напрямку ворог артилерією намагається зупинити просування по флангах і підтягує додаткові підрозділи для посилення.

А в передмісті Бахмуту російське командування змінило підрозділи «ПВК Вагнер» на загони регулярної армії.