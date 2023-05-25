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Ракурс
У Бахмуті московити замінили "вагнерівців" регулярною армією

У Бахмуті московити замінили «вагнерівців» регулярною армією

25 тра 2023, 12:35
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У передмісті Бахмуту російське командування змінило підрозділи «ПВК Вагнер» на армійські регулярні загони.


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Про це 25 травня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. «Вагнерівці» залишаються в самому місті.

За її словами, Сили оборони контролюють околиці Бахмуту в південно-західній частині, у районі «Літак». На Бахмутському напрямку ворог артилерією намагається зупинити просування по флангах і підтягує додаткові підрозділи для посилення.

Про те, що уже третю добу інтенсивність атак противника в районі Бахмута дещо знижено, але тривають обстріли українських позицій зі ствольної артилерії та авіації розповів в ефірі телемарафону 25 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Коментуючи відхід ПВК «Вагнер» із Бахмута він сказав:

Ми констатуємо зменшення атак. Можливо, це пов’язано з їхнім перегрупуванням.

Раніше ватажок ПВК «Вагнера» Пригожин заявив, що наказав своїм найманцям залишити Бахмут до 1 червня.

До 1 червня ми всі виходимо, відпочиваємо, готуємось, а потім отримуємо нове завдання, — каже Пригожин.

Це підтверджує і автор телеграм-каналу «Бахмутський демон», який, очевидно, бере участь у боях в Бахмуті: «Вагнера партіями відходять з міста, на їх місце заходить регулярна армія».

Джерело: Ракурс


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