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В Бахмуте московиты заменили "вагнеровцев" регулярной армией
В Бахмуте московиты заменили «вагнеровцев» регулярной армиейhttps://racurs.ua/n183409-v-bahmute-moskovity-zamenili-vagnerovcev-regulyarnoy-armiey.htmlРакурс
У передмісті Бахмуту російське командування змінило підрозділи «ПВК Вагнер» на армійські регулярні загони.
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Про це 25 травня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. «Вагнерівці» залишаються в самому місті.
За її словами, Сили оборони контролюють околиці Бахмуту в південно-західній частині, у районі «Літак». На Бахмутському напрямку ворог артилерією намагається зупинити просування по флангах і підтягує додаткові підрозділи для посилення.
Про те, що уже третю добу інтенсивність атак противника в районі Бахмута дещо знижено, але тривають обстріли українських позицій зі ствольної артилерії та авіації розповів в ефірі телемарафону 25 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Коментуючи відхід ПВК «Вагнер» із Бахмута він сказав:
Ми констатуємо зменшення атак. Можливо, це пов’язано з їхнім перегрупуванням.
Раніше ватажок ПВК «Вагнера» Пригожин заявив, що наказав своїм найманцям залишити Бахмут до 1 червня.
До 1 червня ми всі виходимо, відпочиваємо, готуємось, а потім отримуємо нове завдання, — каже Пригожин.
Це підтверджує і автор телеграм-каналу «Бахмутський демон», який, очевидно, бере участь у боях в Бахмуті: «Вагнера партіями відходять з міста, на їх місце заходить регулярна армія».
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