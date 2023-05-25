Прес-служба Пригожина повідомила, що ПВК «Вагнера» почала виведення підрозділів з Бахмута

https://racurs.ua/ua/n183401-pres-slujba-prygojyna-povidomyla-scho-pvk-vagnera-pochala-vyvedennya-pidrozdiliv-z-bahmuta.html

Ракурс

Воєнний злочинець Євген Пригожин заявив про початок виведення ПВК «Вагнера» із руїн Бахмута.

.

Ватажок «вагнерівців» оголосив, що розпочав виведення підрозділів з міста.

Ми виводимо бойові підрозділи з Бахмута. […] До 1 червня основна частина перебазується до тилових таборів. Передаємо позиції військовим. Але якщо військовим буде важко, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захопленні Бахмута, — йдеться на запису, опублікованому у телеграм-каналі його прес-служби.

Пригожин оголосив про взяття Бахмута 20 травня. Українська влада офіційно здачу міста не підтверджувала, проте цього тижня зі зведень Генштабу ЗСУ зникли згадки про бойові дії в Бахмуті.

За словами Пригожина, виведення здійснюватиметься до 1 червня, після чого позиції в місті будуть передані російським військовим.

Зазначимо, що це вже не вперше, коли Пригожин заявляє про виведення ПВК з Бахмута. Вперше він погрожував цим ще 5 травня, але так і не вивів. Сказавши, що у генштабі РФ йому пригрозили звинуваченням у «зраді Батьківщині» за залишення позицій без наказу.

У недавньому інтерв’ю Пригожин заявив, що висновок може тривати до 10 червня.

Раніше експерти передбачали, що виведення ПВК з Бахмуту створить велику проблему для російського командування, оскільки йому доведеться шукати резерви, щоб заткнути дірку. І, відповідно, це дає серйозну перевагу ЗСУ з точки зору наступу, що готується.

Сам Пригожин в інтерв’ю дав зрозуміти, що має намір вивести ПВК «Вагнера» з Бахмута, щоб створити проблеми для міністра війни Шойгу і потім, у разі провалів на фронті, домогтися його відставки.