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Освобожденные из плена защитники. Фото: Дмитрий Лубинец
Кадры возвращения героев из российского плена появились в сети (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n183420-kadry-vozvrascheniya-geroev-iz-rossiyskogo-plena-poyavilis-v-seti-foto-video.htmlРакурс
Перші хвилини на рідній землі — з’явилися кадри повернення додому українських героїв із російського полону.
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Владі вдалося повернути вісьмох офіцерів та 98 солдатів та сержантів. Всі вони воювали з російськими загарбниками на Бахмутському напрямку. Багато з них вважалися зниклими безвісти. Фото та відео звільнених полонених уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 25 травня опублікував у Telegram.
За словами омбудсмена, звільнені герої мають різні травми та поранення, загострені хронічні захворювання. Найстаршому з них вже виповнилося 59 років, а наймолодшому всього 21 рік.
Лубінець наголосив, що військових чекає реабілітація, яка включатиме психологічну та медичну підтримку. Також для них допоможуть відновити банківські картки та документи.
Спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими працюємо далі, аби кожен повернувся додому. Наразі вдома — 2 тис. 430 українців, — відзначив уповноважений.
Нагадаємо, 25 травня Україна повернула з полону 106 бійців, які билися з окупантами на Бахмутському напрямку. На Батьківщину повернуться вісім офіцерів та 98 солдатів та сержантів. При цьому 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.
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