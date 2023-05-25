Ракурсhttps://racurs.ua/
Звільнені з полону захисники. Фото: Дмитро Лубінець
Кадри повернення героїв з російського полону з’явилися в мережі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183420-kadry-povernennya-geroyiv-z-rosiyskogo-polonu-z-yavylysya-v-mereji-foto-video.htmlРакурс
Перші хвилини на рідній землі — з’явилися кадри повернення додому українських героїв із російського полону.
.
Владі вдалося повернути вісьмох офіцерів та 98 солдатів та сержантів. Всі вони воювали з російськими загарбниками на Бахмутському напрямку. Багато з них вважалися зниклими безвісти. Фото та відео звільнених полонених уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 25 травня опублікував у Telegram.
За словами омбудсмена, звільнені герої мають різні травми та поранення, загострені хронічні захворювання. Найстаршому з них вже виповнилося 59 років, а наймолодшому всього 21 рік.
Лубінець наголосив, що військових чекає реабілітація, яка включатиме психологічну та медичну підтримку. Також для них допоможуть відновити банківські картки та документи.
Спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими працюємо далі, аби кожен повернувся додому. Наразі вдома — 2 тис. 430 українців, — відзначив уповноважений.
Нагадаємо, 25 травня Україна повернула з полону 106 бійців, які билися з окупантами на Бахмутському напрямку. На Батьківщину повернуться вісім офіцерів та 98 солдатів та сержантів. При цьому 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...