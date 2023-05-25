Звільнені з полону захисники. Фото: Дмитро Лубінець

https://racurs.ua/ua/n183420-kadry-povernennya-geroyiv-z-rosiyskogo-polonu-z-yavylysya-v-mereji-foto-video.html

Ракурс

Перші хвилини на рідній землі — з’явилися кадри повернення додому українських героїв із російського полону.

.

Владі вдалося повернути вісьмох офіцерів та 98 солдатів та сержантів. Всі вони воювали з російськими загарбниками на Бахмутському напрямку. Багато з них вважалися зниклими безвісти. Фото та відео звільнених полонених уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 25 травня опублікував у Telegram.

За словами омбудсмена, звільнені герої мають різні травми та поранення, загострені хронічні захворювання. Найстаршому з них вже виповнилося 59 років, а наймолодшому всього 21 рік.

Лубінець наголосив, що військових чекає реабілітація, яка включатиме психологічну та медичну підтримку. Також для них допоможуть відновити банківські картки та документи.

Спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими працюємо далі, аби кожен повернувся додому. Наразі вдома — 2 тис. 430 українців, — відзначив уповноважений.

Нагадаємо, 25 травня Україна повернула з полону 106 бійців, які билися з окупантами на Бахмутському напрямку. На Батьківщину повернуться вісім офіцерів та 98 солдатів та сержантів. При цьому 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.