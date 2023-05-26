Оккупанты заявили о ракетном обстреле Донецка. Фото:

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Обстріл окупованого Донецьку відбувся у п’ятницю, 26 травня.

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Російські загарбники зваляють про «ракетний удар». Ворожі солдати, які тероризують обласний центр з 2014 року, нарахували нібито шість ракет. Вибухи гриміли в Калінінському районі міста. А місцеві жителі кажуть про приліт у районі «Мотеля». Про це повідомляє ресурс «Новини Донбасу».

Зазначається, що внаслідок обстрілу Калінінського району Донецька сталося пряме влучання у будівлю Науково-дослідного інституту в районі Покровського ринку.

Як відомо, тимчасово окупований Донецьк постійно перебуває під обстрілами. При цьому часто саме російські військові завдають ударів по обласному центру, а потім звинувачують у цьому Збройні сили Україну. Таку агресію ворог практикує ще з 2014 року.

Нагадаємо, 28 квітня російська артилерія завдала ударів по окупованому Донецьку. Ворожі снаряди влучали по РСК «Олімпійський», «Дитячому світу» та Парку кованих фігур. Також снаряд влучив у пасажирський автобус біля колишнього універсаму «Україна».

Джерело: «Новини Донбасу»