Ракурсhttps://racurs.ua/
Армія рф обстріляла центр Донецька. Фото:
Окупанти обстріляли центр Донецька — снаряд влучив в автобус, є загибліhttps://racurs.ua/ua/n182476-okupanty-obstrilyaly-centr-donecka-snaryad-vluchyv-v-avtobus-ie-zagybli.htmlРакурс
Центр тимчасово окупованого Донецька у п’ятницю, 28 квітня, опинився під обстрілом.
.
Російські снаряди влучали по РСК «Олімпійський», «Дитячому світу» та Парку кованих фігур. Місцеві мешканці інформують, що під обстріл потрапила зупинка біля колишнього універсаму «Україна». Також снаряд влучив у автобус, внаслідок чого він загорівся. Про це повідомляє видання «Новини Донбасу».
Очевидці зазначають, що кількох людей вдалося врятувати з палаючого автобуса. Проросійська окупаційна влада повідомила про загибель щонайменше сімох осіб.
Влучання у маршрутний автобус російських снарядів підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. Він наголосив, що вбивством мирних мешканців у Донецьку загарбники спробували відволікти увагу від вбивства цивільних під час російської ракетної атаки по Умані та Дніпру. Таким чином ворог спробував звинуватити Збройні сили України у власних злочинах.
Нагадаємо, 28 квітня російські загарбники здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Одна з ракет влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок в місті Умань, що призвело до часткового руйнування будівлі. Станом на 15.00 відомо про 17 загиблих мирних мешканців.
Джерело: «Новини Донбасу»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...