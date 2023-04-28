Армія рф обстріляла центр Донецька. Фото:

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Центр тимчасово окупованого Донецька у п’ятницю, 28 квітня, опинився під обстрілом.

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Російські снаряди влучали по РСК «Олімпійський», «Дитячому світу» та Парку кованих фігур. Місцеві мешканці інформують, що під обстріл потрапила зупинка біля колишнього універсаму «Україна». Також снаряд влучив у автобус, внаслідок чого він загорівся. Про це повідомляє видання «Новини Донбасу».

Очевидці зазначають, що кількох людей вдалося врятувати з палаючого автобуса. Проросійська окупаційна влада повідомила про загибель щонайменше сімох осіб.

Влучання у маршрутний автобус російських снарядів підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. Він наголосив, що вбивством мирних мешканців у Донецьку загарбники спробували відволікти увагу від вбивства цивільних під час російської ракетної атаки по Умані та Дніпру. Таким чином ворог спробував звинуватити Збройні сили України у власних злочинах.

Нагадаємо, 28 квітня російські загарбники здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Одна з ракет влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок в місті Умань, що призвело до часткового руйнування будівлі. Станом на 15.00 відомо про 17 загиблих мирних мешканців.

Джерело: «Новини Донбасу»