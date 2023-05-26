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Пленум Верховного суда избирает нового председателя ВС. Фото: yur-gazeta.com
Верховный суд собрался на пленум для избрания нового председателя (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n183441-verhovnyy-sud-sobralsya-na-plenum-dlya-izbraniya-novogo-predsedatelya-translyaciya.htmlРакурс
Верховний суд у п’яницю, 26 травня, зібрався на пленум.
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На ньому обирають голову Верховного суду. На цю посаду претендують четверо кандидатів. Це голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Станіслав Кравченко, суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду Наталія Коваленко, суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного суду Альберт Єзеров та суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Іван Міщенко. Засідання транслюється онлайн в YouTube.
Як відомо, голову Верховного суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування пленум Верховного суду. Він обирається строком на чотири роки з правом обіймати посаду не більше двох строків поспіль. Голова Верховного суду не може одночасно обіймати будь-яку іншу адміністративну посаду.
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