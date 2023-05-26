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Ракурс
Пленум Верховного суду обирає нового голову ВС. Фото: yur-gazeta.com

Верховний суд зібрався на пленум для обрання нового голови (ТРАНСЛЯЦІЯ)

26 тра 2023, 11:31
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Верховний суд у п’яницю, 26 травня, зібрався на пленум.


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На ньому обирають голову Верховного суду. На цю посаду претендують четверо кандидатів. Це голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Станіслав Кравченко, суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду Наталія Коваленко, суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного суду Альберт Єзеров та суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Іван Міщенко. Засідання транслюється онлайн в YouTube.

Як відомо, голову Верховного суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування пленум Верховного суду. Він обирається строком на чотири роки з правом обіймати посаду не більше двох строків поспіль. Голова Верховного суду не може одночасно обіймати будь-яку іншу адміністративну посаду.

Джерело: Ракурс


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