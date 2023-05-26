Нового главу Верховного суда избрали в Украине. Фото: Право

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Пленум Верховного суду у п’ятницю, 26 травня, таємним голосуванням обрав нового голову.

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Головою Верховного суду став голова Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслав Кравченко. Його кандидатуру підтримали 108 суддів зі 148. Кравченка обрали головою Верховного суду на чотири роки. Про це повідомлялося в онлайн засіданні пленуму, яке транслювалося в YouTube

Як відомо, Станіслав Кравченко родом із Чернігівщини. У 1991 році закінчив Українську юридичну академію ім. Ф. Е. Дзержинського за спеціальністю «правознавство».

Трудову діяльність розпочав у 1985 році. Після стажування був суддею Козелецького райсуду Чернігівській області, а з серпня 2002 року по травень 2011 року обіймав посаду судді Апеляційного суду міста Києва. У травні 2011 року Кравченка обрали суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а у 2014 році він був призначений на посаду заступника голови цього суду.

У 2017 році президентським указом Кравенка призначили суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, а 8 грудня він очолив цей суд. Його кандидатуру тоді підтримали 23 судді.

Кравченко з серпня 2019 року є членом Комісії з питань правової реформи.

Нагадаємо, 16 травня 2023 року пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву та припинив його повноваження на посаді голови Верховного суду. НАБУ викрило Князєва в хабарництві на суму майже 3 млн дол.