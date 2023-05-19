Суд обрав запобіжний захід Князєву із заставою в 107 млн грн

Суд обрав запобіжний захід Князєву. Фото:

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Суд обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву.

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Посадовцю, якого впіймали на хабарі на суму майже в 3 млн дол., обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Передбачена також альтернатива внесення застави в розмірі 107 млн 360 тис. грн. Строк дії запобіжного заходу триватиме до 14 липня включно. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Facebook.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків. Суд ухвалив взяти під варту підозрюваного в залі суду, — зазначили в САП.

Нагадаємо, 18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні 2,7 млн дол. хабаря.

Вчора ВАКС обрав запобіжний захід для співучасника справи, в якій фігурує Князєв, адвоката Олега Горецького — його залишили під вартою до 13 липня.