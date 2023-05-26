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Ракурс
МВД запустит пилот прозрачной сдачи водительских экзаменов - что изменится

МВД запустит пилот прозрачной сдачи водительских экзаменов — что изменится

26 мая 2023, 19:10
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З 1 червня МВС запустить пілотний проект, покликаний зробити складання водійських іспитів більш прозорими.


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Він стартуватиме у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях, повідомила 26 травня прес-служба МВС.

Силовики пообіцяли оновити систему попереднього запису. Наявність талонів можна буде перевірити онлайн, а отримати офлайн або через електронний запис.

Кожен кандидат у водії отримає більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС.

У класах для теоретичних іспитів буде фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. «Сліпих зон» більше не буде.

В автівках категорії В для складання практичної частини буде відеофіксація в салоні. Камери зніматимуть руки та ноги як кандидата, так і екзаменатора. Також буде запис розмов у салоні.

В інших регіонах можливий запуск після врахування всіх нюансів.

Источник: Ракурс


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