Знаєш — складаєш, провалюєш — не допоможуть. МВС запустить пілот прозорого складання водійських іспитів

https://racurs.ua/ua/n183464-mvs-zapustyt-pilot-prozorogo-skladannya-vodiyskyh-ispytiv-scho-zminytsya.html

Ракурс

З 1 червня МВС запустить пілотний проект, покликаний зробити складання водійських іспитів більш прозорими.

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Він стартуватиме у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях, повідомила 26 травня прес-служба МВС.

Силовики пообіцяли оновити систему попереднього запису. Наявність талонів можна буде перевірити онлайн, а отримати офлайн або через електронний запис.

Кожен кандидат у водії отримає більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС.

У класах для теоретичних іспитів буде фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. «Сліпих зон» більше не буде.

В автівках категорії В для складання практичної частини буде відеофіксація в салоні. Камери зніматимуть руки та ноги як кандидата, так і екзаменатора. Також буде запис розмов у салоні.

В інших регіонах можливий запуск після врахування всіх нюансів.