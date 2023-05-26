Пасажир корейського літака відчинив двері під час польоту

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Ракурс

Пасажир відчинив двері літака Airbus 321, коли він заходив на посадку в південнокорейському аеропорту Тегу. Екіпажу вдалося посадити літак із розгерметизованим салоном.

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Це сталося на висоті 213 м над землею, приблизно за дві-три хвилини від приземлення. Один із пасажирів встиг зняти те, що відбувається в салоні.

На борту перебували 200 осіб — шість членів екіпажу та 194 пасажирів. За даними рятувальних служб, 12 осіб отримали легкі травми від гіпервентиляції, дев’ять із них були госпіталізовані.

Рейс OZ8124 Asiana Airlines летів з острова Чеджу, найпопулярнішого місця відпочинку в Республіці Корея. За словами представника компанії, коли він наближався до аеропорту призначення в Тегу і вже почав знижуватися, пасажир відчинив одне з дверей.

Зараз він перебуває у поліції. Він пояснив, що просто торкнувся важеля аварійних дверей поряд із ним.