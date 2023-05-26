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Окупанти залишилися «без очей» - дрони СБУ знищили три комплекси спостереження
Окупанти залишилися «без очей» — дрони СБУ знищили три комплекси спостереження (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183462-okupanty-zalyshylysya-bez-ochey-drony-sbu-znyschyly-try-kompleksy-sposterejennya-video.htmlРакурс
Кіберфахівці СБУ залишили окупантів «без очей». На одному з напрямків оборони знищено три комплекси спостереження
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Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе відключили два комплекси «Гренадер» та один «Муром».
Окупанти використовували їх, щоб цілодобово стежити за територією, переміщенням наших військових та коригувати ворожу артилерію.
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