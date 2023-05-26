Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты остались «без глаз» - дроны СБУ уничтожили три комплекса наблюдения (ВИДЕО)

Оккупанты остались «без глаз» — дроны СБУ уничтожили три комплекса наблюдения (ВИДЕО)

26 мая 2023, 18:50
999

Кіберфахівці СБУ залишили окупантів «без очей». На одному з напрямків оборони знищено три комплекси спостереження


.

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе відключили два комплекси «Гренадер» та один «Муром».

Окупанти використовували їх, щоб цілодобово стежити за територією, переміщенням наших військових та коригувати ворожу артилерію.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров