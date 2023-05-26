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Оккупанты остались «без глаз» - дроны СБУ уничтожили три комплекса наблюдения (ВИДЕО)
Оккупанты остались «без глаз» — дроны СБУ уничтожили три комплекса наблюдения (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183462-okkupanty-ostalis-bez-glaz-drony-sbu-unichtojili-tri-kompleksa-nabludeniya-video.htmlРакурс
Кіберфахівці СБУ залишили окупантів «без очей». На одному з напрямків оборони знищено три комплекси спостереження
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Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе відключили два комплекси «Гренадер» та один «Муром».
Окупанти використовували їх, щоб цілодобово стежити за територією, переміщенням наших військових та коригувати ворожу артилерію.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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