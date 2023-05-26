Leopard против Т-62 – украинские танкисты протестировали западные танки

Українські військові випробували свої західні танки Leopard 2 на трофейних російських.

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Кадри з випробування опублікував український танкіст Андрій Ніконоров. Для випробувань взяли Leopard 2A6, а мішенню для нього обрали Т-62МВ.

Завершили підготовку, екзаменував особисто генерал Ковальчук. Рухаємось на схід, — написав військовий.

На оприлюднених кадрах демонструють Т-62МВ з пробитою бронею. «Мілітарний» припускає, що український Leopard 2A6 застосував 120-мм снаряд кінетичної дії DM-53.

DM-53 створили у відповідь на потребу підвищити бойову ефективність основного бойового танка Leopard 2. Цей снаряд розроблений та оптимізований спеціально для подолання динамічного захисту бронетехніки противника. Сердечник DM-53 виготовлений з вольфраму та важкого сплаву WSM IV.

Українські танкісти могли застосувати й снаряд DM-63. Новий німецький DM-63 може використовуватися з будь-якої 120 мм гладкоствольної танкової гармати. Компанія Rheinmetall розробила перші у світі високоефективні танкові боєприпаси, які не залежать від температури, DM 63 та DM 53 A1 (останній є модернізованою версією DM 53).

Відрізняється цей снаряд своєю незалежною від температури руховою установкою, яка підтримує свої внутрішні балістичні характеристики на постійному рівні в широкому діапазоні температур.

Нагадаємо, у березні цього року Португалія передала Україні три Leopard 2A6.