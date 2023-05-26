Минобороны опубликовало фото с официального мероприятия с участием Залужного

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Міністерство оборони України 26 травня опублікувало фото з офіційного заходу за участю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Він був присутній на церемонії передачі Військово-морським силам артилерійського катера «Буча», яка, як стверджують у Міноборони, відбулася сьогодні, 26 травня.

У травні проросійські джерела поширювали чутки про те, що Залужний нібито був важко поранений (або навіть убитий) і, ймовірно, більше не зможе виконувати свою роботу.

26 травня до складу ВМС Збройних сил України ввели малий броньований артилерійський катер «Буча». Він пройшов усі етапи заводських і державних випробувань. Серед функцій нового катера — патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах, захист важливих об'єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія імовірним висадкам десантних засобів противника.

АрміяInform повідомила, що на передачі катера був присутній особисто Головнокамандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

Попри активну фазу війни, корабель пройшов всі як заводські, так і державні випробування та саме у під час російського вторгнення на нього встановили унікальне озброєння.

На катері сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. «Буча» буде також захищати важливі обʼєкти на воді та в прибережній зоні України.

Окрім цього бронекатер буде протидіяти ворожим спробам висаджувати десант. Для цього МБАК має 2 бойових модулі «Катран-М» — це 30 мм гармати, гранатомет КБА-117, два ПТРК «Барʼєр» та кулемет 7,62 КТ.

Вироблено катер на потужностях заводу «Кузня на Рибальскому».