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Leopard проти Т-62 - українські танкісти потестили західні танки
Leopard проти Т-62 — українські танкісти потестили західні танки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183461-leopard-proty-t-62-ukrayinski-tankisty-potestyly-zahidni-tanky-foto.htmlРакурс
Українські військові випробували свої західні танки Leopard 2 на трофейних російських.
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Кадри з випробування опублікував український танкіст Андрій Ніконоров. Для випробувань взяли Leopard 2A6, а мішенню для нього обрали Т-62МВ.
Завершили підготовку, екзаменував особисто генерал Ковальчук. Рухаємось на схід, — написав військовий.
На оприлюднених кадрах демонструють Т-62МВ з пробитою бронею. «Мілітарний» припускає, що український Leopard 2A6 застосував 120-мм снаряд кінетичної дії DM-53.
DM-53 створили у відповідь на потребу підвищити бойову ефективність основного бойового танка Leopard 2. Цей снаряд розроблений та оптимізований спеціально для подолання динамічного захисту бронетехніки противника. Сердечник DM-53 виготовлений з вольфраму та важкого сплаву WSM IV.
Українські танкісти могли застосувати й снаряд DM-63. Новий німецький DM-63 може використовуватися з будь-якої 120 мм гладкоствольної танкової гармати. Компанія Rheinmetall розробила перші у світі високоефективні танкові боєприпаси, які не залежать від температури, DM 63 та DM 53 A1 (останній є модернізованою версією DM 53).
Відрізняється цей снаряд своєю незалежною від температури руховою установкою, яка підтримує свої внутрішні балістичні характеристики на постійному рівні в широкому діапазоні температур.
Нагадаємо, у березні цього року Португалія передала Україні три Leopard 2A6.
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