Аэроразведчики добили российский Т-90М "Прорыв"

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Ракурс

Українські військові з дронів знищили сучасний танк російської армії Т-90М «Прорив». Бойову роботу показав спецпідрозділ К-2, який входить до 54-ї окремої мехбригади.

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Цей російський танк виявили на напрямку Соледар-Сіверськ.

На ворожій позиції аеророзвідка виявила танк — Т-90М. Залишати його в робочому стані — гріх. Було прийнято рішення — знищити, — розповідають військові.

На танк скидалися саморобні авіаційні вибухові пристрої, які, ймовірно, були перероблені з гранат. Операція тривала півночі та в результаті вдалося підпалити башту з системами танка. Також українським військовим вдалося захопити неушкоджений цей сучасний російський танк.

Перший «Прорив» захопити на Харківщині у вересні 2022 року. Швидше за все, танк було кинуто російськими військовими під час спішного відступу з Харківської області.

Вперше про залучення російськими силами на Харківщині танків Т-90М «Прорив» стало відомо у квітні минулого року.

У травні того ж року на околицях населеного пункту Старий Салтів українські сили знищили перший танк Т-90М.