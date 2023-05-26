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Аэроразведчики добили российский Т-90М "Прорыв"
Аэроразведчики добили российский Т-90М «Прорыв» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183466-aerorazvedchiki-dobili-rossiyskiy-t-90m-proryv-video.htmlРакурс
Українські військові з дронів знищили сучасний танк російської армії Т-90М «Прорив». Бойову роботу показав спецпідрозділ К-2, який входить до 54-ї окремої мехбригади.
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Цей російський танк виявили на напрямку Соледар-Сіверськ.
На ворожій позиції аеророзвідка виявила танк — Т-90М. Залишати його в робочому стані — гріх. Було прийнято рішення — знищити, — розповідають військові.
На танк скидалися саморобні авіаційні вибухові пристрої, які, ймовірно, були перероблені з гранат. Операція тривала півночі та в результаті вдалося підпалити башту з системами танка. Також українським військовим вдалося захопити неушкоджений цей сучасний російський танк.
Перший «Прорив» захопити на Харківщині у вересні 2022 року. Швидше за все, танк було кинуто російськими військовими під час спішного відступу з Харківської області.
Вперше про залучення російськими силами на Харківщині танків Т-90М «Прорив» стало відомо у квітні минулого року.
У травні того ж року на околицях населеного пункту Старий Салтів українські сили знищили перший танк Т-90М.
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