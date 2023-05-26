Абсолютно больные существа – президент о ракетном ударе россиян по больницам в Днепре

https://racurs.ua/n183465-absolutno-bolnye-suschestva-prezident-o-raketnom-udare-rf-po-bolnicam-v-dnepre-video.html

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Абсолютно хворі істоти — так президент України Володимир Зеленський назвав росіян, які 26 травня вдарили ракетами по лікарняних закладах Дніпра.

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Глава держави згадав про російських виродків у відеозверненні за підсумками чергового дня російсько-української війни.

Зеленський також повідомив, що провів Ставку верховного головнокомандувача.

На ній йшлося про стан справа на фронті, захист, «активні дії» Сил оборони, забезпечення армії зброєю та снарядами, технікою.

Окремо Зеленський згадав про ППО і захист від терору рф.

Протягом дня отримую доповіді щодо ситуації у Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство: російська ракета, балістика — проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти. Станом на цю хвилину внаслідок удару загинули двоє людей… Мої співчуття рідним та близьким! Розбір завалів ще не завершився. Понад 30 людей поранені, і серед них — двоє дітей, — сказав президент.

Він пообіцяв зробити все можливе і неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО. Зеленський сказав, що це щоденне питання для роботи з партнерами і упродовж минулого тижня є «значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі».