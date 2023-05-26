Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв

https://racurs.ua/n183468-vo-vremenno-okkupirovannom-mariupole-razdalsya-vzryv-foto-video.html

Ракурс

Два потужних вибухи прогриміли в тимчасово окупованому рашистськими виродками Маріуполі.

.

Жорстко прилетіло, — написав у своїх соцмережах радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, є «прильоти» в районі селища Нікольське. В міській раді повідомили, що влучання в районі «Азовсталі», в районі великий стовп диму.

Фото наслідків з’явилися у місцевих пабліках. За їхньою інформацією, вибух стався в районі «Азовсталі». Також повідомляється, що перед вибухом мешканці чули свист ракет. Окупаційна влада ніяк не прокоментувала ситуацію.