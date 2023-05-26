Ракурсhttps://racurs.ua/
Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв
Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n183468-vo-vremenno-okkupirovannom-mariupole-razdalsya-vzryv-foto-video.htmlРакурс
Два потужних вибухи прогриміли в тимчасово окупованому рашистськими виродками Маріуполі.
.
Жорстко прилетіло, — написав у своїх соцмережах радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його інформацією, є «прильоти» в районі селища Нікольське. В міській раді повідомили, що влучання в районі «Азовсталі», в районі великий стовп диму.
Фото наслідків з’явилися у місцевих пабліках. За їхньою інформацією, вибух стався в районі «Азовсталі». Також повідомляється, що перед вибухом мешканці чули свист ракет. Окупаційна влада ніяк не прокоментувала ситуацію.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...