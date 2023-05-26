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Ракурс
Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв

Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

26 мая 2023, 20:41
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Два потужних вибухи прогриміли в тимчасово окупованому рашистськими виродками Маріуполі.


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Жорстко прилетіло, — написав у своїх соцмережах радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, є «прильоти» в районі селища Нікольське. В міській раді повідомили, що влучання в районі «Азовсталі», в районі великий стовп диму.

Фото наслідків з’явилися у місцевих пабліках. За їхньою інформацією, вибух стався в районі «Азовсталі». Також повідомляється, що перед вибухом мешканці чули свист ракет. Окупаційна влада ніяк не прокоментувала ситуацію.

Источник: Ракурс


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