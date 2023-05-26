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Судье, убившему нацгвардейца на блокпосте, сообщили о подозрении
Судье, убившему нацгвардейца на блокпосте, сообщили о подозренииhttps://racurs.ua/n183467-sude-ubivshemu-nacgvardeyca-na-blokposte-soobschili-o-podozrenii.htmlРакурс
Судді, який вбив нацгвардійця на блокпосту, повідомили про підозру. Про це заявили в Офісі Генпрокурора.
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Підозра повідомлена за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння — ч. 3 ст. 286−1 КК України. Йому загрожує від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.
Раніше суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків.
Нагадаємо, 25 травня 2023 року о 23.55, суддя за кермом автомобіля здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.
У межах кримінального провадження правоохоронці встановлюють механізм та причини ДТП.
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