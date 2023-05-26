Судді, який вбив нацгвардійця на блокпосту, повідомили про підозру

https://racurs.ua/ua/n183467-suddi-yakyy-vbyv-nacgvardiycya-na-blokpostu-povidomyly-pro-pidozru.html

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Судді, який вбив нацгвардійця на блокпосту, повідомили про підозру. Про це заявили в Офісі Генпрокурора.

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Підозра повідомлена за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння — ч. 3 ст. 286−1 КК України. Йому загрожує від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.