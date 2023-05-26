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В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух
В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183468-v-tymchasovo-okupovanomu-mariupoli-prolunav-vybuh-foto-video.htmlРакурс
Два потужних вибухи прогриміли в тимчасово окупованому рашистськими виродками Маріуполі.
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Жорстко прилетіло, — написав у своїх соцмережах радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його інформацією, є «прильоти» в районі селища Нікольське. В міській раді повідомили, що влучання в районі «Азовсталі», в районі великий стовп диму.
Фото наслідків з’явилися у місцевих пабліках. За їхньою інформацією, вибух стався в районі «Азовсталі». Також повідомляється, що перед вибухом мешканці чули свист ракет. Окупаційна влада ніяк не прокоментувала ситуацію.
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