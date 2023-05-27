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Відповідно до ранкової довідки Генштабу про втрати рашистів в Україні за добу Сили оборони мінуснули 480 окупантів та 31 ворожий безпілотник. Загальні бойові втрати противника
з 24.02.2022 по 27.05.2023 становлять 206 тис. 200 росіян і 3 тис. 799 танків.
Казармы, пункты управления и склады россиян — как работали авиация и ракетчики Сил обороны
Казармы, пункты управления и склады россиян — как работали авиация и ракетчики Сил обороныhttps://racurs.ua/n183474-kazarmy-punkty-upravleniya-i-sklady-rossiyan-kak-rabotali-aviaciya-i-raketchiki-sil-oborony.htmlРакурс
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження ворога.
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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі противника.
Нагадаємо, увечері 26 травня місцеві мешканці повідомляли про вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі. Прилетіло в районі «Азовсталі».
Відповідно до ранкової довідки Генштабу про втрати рашистів в Україні за добу Сили оборони мінуснули 480 окупантів та 31 ворожий безпілотник. Загальні бойові втрати противника
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