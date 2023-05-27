Казарми, пункти управління і склади росіян - як попрацювали авіація та ракетники Сил оборони

https://racurs.ua/ua/n183474-kazarmy-punkty-upravlinnya-i-sklady-rosiyan-yak-popracuvaly-aviaciya-ta-raketnyky-syl-oborony.html

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Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження ворога.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі противника.

Нагадаємо, увечері 26 травня місцеві мешканці повідомляли про вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі. Прилетіло в районі «Азовсталі».