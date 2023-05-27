Украина попросила у немцев крылатые ракеты Taurus

https://racurs.ua/n183478-ukraina-poprosila-u-nemcev-krylatye-rakety-taurus.html

Ракурс

Україна офіційно надіслала Німеччині запит щодо постачання ракет Taurus. Ці ракети дозволять завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі на окупованій території на далеких відстанях.

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Міноборони ФРН підтвердило це виданню Frankfurter Allgemeine.

TAURUS — аналог британських ракет Storm Shadow, які ми нещодавно отримали. Максимальна дальність польоту — 500 км, маса — 1360 кг, з яких 481 кг — бетонобійна бойова частина. Призначені для знищення важливих стаціонарних цілей, що мають потужний захист засобами ППО.

Німецькі ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський обговорював можливість постачання німецьких ракет із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні на початку травня.

Ці ракети запускають із винищувача, як і британську Storm Shadow.

Британія стала першою країною, яка почала постачати Україні ракети більшої дальності Storm Shadow, яка має дальність понад 250 км. Минулого тижня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що Україна вже застосовувала передані їй ракети Storm Shadow.