Рашисты выдохлись под Бахмутом - Минобороны

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На Бахмутському напрямку наступальна активність ворога знижена. Він зробив ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів.

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Заступниця міністра оборони Україна Ганна Маляр повідомила у своїх соцмережах, що 26 і 27 травня там немає активних боїв — ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.

Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас наше просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших завдань, — пише Маляр.

Зниження наступальної активності ворога обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ. Ворог намагається посилити власні спроможності.

Британська розвідка тим часом повідомила, що після виходу з Бахмута і відновлення сили ПВК «Вагнера» продовжить наступальні дії на Донбасі.

Українські сили зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута станом на 16 травня 2023 року. Ротація сил «Вагнера», ймовірно, триватиме контрольованими фазами, щоб запобігти обвалу в осередках навколо Бахмута, — зазначають аналітики.

У зведенні також йдеться, що днрівці нібито увійшли в місто, щоб розпочати так зване «розмінування».

Раніше у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) вказувалося, що експерти не виявили підтверджень, що регулярна російська армія займає позиції «Вагнера» у Бахмуті, а найманці залишають місто.

При цьому ISW виявив кадри, що свідчать, що підрозділи 123-ї бригади (фейкова днр), які раніше дислокувалися під Сіверськом, знаходяться в районі Бахмута. Ймовірно, сили так званої днр можуть замінити формування «Вагнера» у місті, йшлося у звіті.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що «вагнерівці» зараз перегруповуються у трьох точках.